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Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 9
Спорт-Экспресс
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Оба спортсмена показали одинаковый вес — 77,3 кг. Бойцы встретятся в главном бою турнира, который пройдёт в ночь с 30 на 31 мая по Москве в Лас-Вегасе. Ранее глава UFC назвал лучшего бойца в истории.В источнике
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Прямой эфир боя UFC on ESPN 9 Вудли — Бёрнс начнётся примерно в 6 утра

Чемпионат вчера в 16:00
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Бои турнира UFC 31 мая: расписание, где смотреть и когда начало трансляции

Спорт-Экспресс вчера в 13:00
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Вудли и Бернс показали одинаковый вес, Шевченко легче Чукагян. Результаты взвешивания UFC on ESPN 9

Sport24.ru 29 мая в 18:23 
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