Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 9

Оба спортсмена показали одинаковый вес — 77,3 кг. Бойцы встретятся в главном бою турнира, который пройдёт в ночь с 30 на 31 мая по Москве в Лас-Вегасе. Ранее глава UFC назвал лучшего бойца в истории.