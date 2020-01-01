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Вулверхэмптон — Эспаньол 4:0
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20 февраля пройдут 16 матчей первого раунда 1/32 Лиги Европы. В этом году впервые за 18 лет здесь не будет российских команд.В источнике
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«Рейнджерс» проявил характер, «Арсенал» — доброту, Бабел — лицедейство, ВАР — несогласованность. Лига Европы вернулась

Sportbox.RU 06:25
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Эксперты: «Интер» — фаворит Лиги Европы после первых матчей 1/16 финала

Чемпионат 04:00
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Лига Европы, первые матчи 1/16 финала: расписание и результаты

Спорт-Экспресс вчера в 07:00
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