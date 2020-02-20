Возобновились матчи футбольной Лиги Европы

Завершились восемь матчей 1/16 Лиги Европы УЕФА. Испанский "Хетафе" выиграл у голландского "Аякса" — 2:0. "Спортинг" из Лиссабона переиграл турецкий "Истанбул" — 3:1.