НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РосбалтРосбалт
Возобновились матчи футбольной Лиги Европы
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • DELFI (Эстония)
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Росбалт
  • Матч ТВ
  • Bethub.org
  • WrestlingUa.Com
  • УНИАН
  • Sports.ru
  • Inc-news.ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • TheUK.one
  • Факты и комментарии
  • Sport24.ru
  • FootballHD
  • ProstoProSport
  • NEWS.am Sport
Завершились восемь матчей 1/16 Лиги Европы УЕФА. Испанский "Хетафе" выиграл у голландского "Аякса" — 2:0. "Спортинг" из Лиссабона переиграл турецкий "Истанбул" — 3:1.В источнике
Подробнее о событии
alt

В Лиге Европы весело. Бабел — гениальный комик, «Арсенал» приютил мальчика, Эриксен забил за «Интер»

Sport24.ru 17:30
alt

«Рейнджерс» Джеррарда победил «Брагу», «Вольфсбург» одолел «Мальме» и другие матчи 1/16 финала Лиги Европы

ProstoProSport 17:04
alt

Лига Европы, первые матчи 1/16 финала: расписание и результаты

Спорт-Экспресс 07:00
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости