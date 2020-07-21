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«Вулверхэмптон» победил «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии
Газета.Ru
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"Вулверхэмптон" обыграл дома "Кристал Пэлас" в матче 37-го тура английской футбольной премьер-лиги.В источнике
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«Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» и вернулся в зону Лиги Европы

Sport24.ru 17:11 
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«Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» и обошел «Тоттенхэм» в таблице

Спорт-Экспресс 17:09
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«Вулверхэмптон» уверенно обыграл «Кристал Пэлас» и продолжает биться за Лигу Европы

Евро-футбол.ру 17:18
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