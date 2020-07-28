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«Вулверхэмптон» подписал контракт с футболистом Саркичем
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Английский футбольный клуб "Вулверхэмптон" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с черногорским вратарем Матией Саркичем.В источнике
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«Вулверхэмптон» подписал голкипера сборной Черногории

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«Вулверхэмптон» подписал контракт с футболистом Саркичем

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«Вулверхэмптон» подписал вратаря «Астон Виллы»

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