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«Вулверхэмптон» подписал контракт с футболистом Саркичем
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Саркич, ставший первым новичком "волков" в межсезонье, подписал трехлетний контракт. Ранее 23-летний черногорец покинул "Астон Виллу".В источнике
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«Вулверхэмптон» подписал голкипера сборной Черногории

Soccer.ru вчера в 20:00
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«Вулверхэмптон» подписал контракт с футболистом Саркичем

РИА Новости вчера в 18:39
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«Вулверхэмптон» подписал вратаря «Астон Виллы»

Чемпионат вчера в 17:09
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