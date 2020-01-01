«Вулверхэмптон» разгромил «Эспаньол» в Лиге Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Вулверхэмптон" разгромил "Эспаньол" со счётом 4:0. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе "Молине".