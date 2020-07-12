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«Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» в чемпионате Англии
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"Вулверхэмптон" на своем поле разгромил "Эвертон" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.В источнике
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«Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» и вышел на 6-е место в АПЛ

Sport24.ru 09:14 
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«Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» в чемпионате Англии

РИА Новости 09:07
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«Вулверхэмптон» всухую разгромил «Эвертон»

Metaratings 09:05
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