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«Вулверхэмптон» совершил рекордный трансфер в истории клуба
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Нападающий Фабио Силва стал игроком "Вулверхэмптона". Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.В источнике
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Подробнее о событии
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«Вулверхэмптон» подписал форварда из «Порту» за рекордную сумму

Матч ТВ вчера в 14:37
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«Вулверхэмптон» выкупил у «Порту» 18-летнего Силву за 39 млн евро

Футбол России вчера в 13:12
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«Вулверхэмптон» купил у «Порту» 18-летнего Фабиу Силву за рекордную сумму

Sport24.ru вчера в 13:06 
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