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Вячеслав Караваев назвал Лигу, в которой хотел бы поиграть
Футбол России
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграме, рассказал, в какой Лиге хотел бы поиграть.В источнике
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Вячеслав Караваев назвал Лигу, в которой хотел бы поиграть

Спорт день за днем 11:42
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Защитник «Зенита» Караваев рассказал, в каком из топ-5 европейских чемпионатов хотел бы поиграть

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Вячеслав Караваев рассказал, в каком из европейских чемпионатов хочет поиграть

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