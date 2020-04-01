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Вячеслав Колосков: «Другие бюджетные клубы последуют примеру „Луча“»
Футбол России
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  • Soccernews.ru
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Луч» — не последний клуб, который в следующем сезоне не будет играть в профессиональных лигах.В источнике
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Вячеслав Колосков: «Зачем делать «Зенит» досрочным чемпионом, а второе место разыгрывать? 9 очков отрыва? Так еще 8 туров!»

Спорт-Экспресс 05:20
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