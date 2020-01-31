Вячеслав Малафеев опроверг информацию об уходе из «Зенита»
«В связи с последними новостями касаемо моего ухода из футбольного клуба «Зенит», спешу сообщить, что у меня имеется действующий контракт с клубом, как минимум до мая 2020 года», — написал Малафеев в своем «инстаграме». Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 годы.В источнике
С чего всё начиналось
«В связи с последними новостями касательно моего ухода из футбольного клуба «Зенит» спешу сообщить, что у меня имеется действующий контракт с клубом как минимум до мая 2020 года», — написал Малафеев на своей странице в «Инстаграме».
Петербургский дневник 15:27