Вячеслав Малафеев опроверг информацию об уходе из «Зенита»

«В связи с последними новостями касаемо моего ухода из футбольного клуба «Зенит», спешу сообщить, что у меня имеется действующий контракт с клубом, как минимум до мая 2020 года», — написал Малафеев в своем «инстаграме». Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 годы.