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Вячеслав Малафеев рассказал, что мог перейти в «Спартак»
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Экс-вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что мог перейти в «Спартак» в начале карьеры.В источнике
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Вячеслав Малафеев рассказал, что мог перейти в «Спартак»

Петербургский дневник 13:03
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Малафеев рассказал об интересе «Спартака» в 2000 году

Soccernews.ru 12:14
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Малафеев рассказал, как мог попасть в «Спартак»

Евро-футбол.ру 10:17
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