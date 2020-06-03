НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы«Порту» потерпел поражение от «Фамаликау»«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по ЛаринуПапич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»«Айнтрахт» разгромил «Вердер» на выездеBetOnВячеслав Малафеев считает, что Дзюба разозлился на него из-за денегSoccernews.ru5Soccernews.ruLiveSport.ruРБКCT newsФутбол РоссииУже бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об Артеме Дзюбе, сообщает YouTube-канал Василия Уткина.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Малафеев заявил о претензиях Дзюбы к нему из-за денегРБК 18:00Малафеев: Дзюба жадный. Разозлился на меня из-за того, что недосчитался денегLiveSport.ru 15:43Вячеслав Малафеев считает, что Дзюба разозлился на него из-за денегCT news 13:04рекламаГлавноеМяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы«Порту» потерпел поражение от «Фамаликау»«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по ЛаринуПапич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»«Айнтрахт» разгромил «Вердер» на выездеНовости