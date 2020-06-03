НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
BetOnBetOn
Вячеслав Малафеев считает, что Дзюба разозлился на него из-за денег
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • LiveSport.ru
  • РБК
  • CT news
  • Футбол России
Уже бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об Артеме Дзюбе, сообщает YouTube-канал Василия Уткина.В источнике
Подробнее о событии
alt

Малафеев заявил о претензиях Дзюбы к нему из-за денег

РБК 18:00
alt

Малафеев: Дзюба жадный. Разозлился на меня из-за того, что недосчитался денег

LiveSport.ru 15:43
alt

Вячеслав Малафеев считает, что Дзюба разозлился на него из-за денег

CT news 13:04
реклама
Главное
Новости