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Вячеслав Малафеев считает, что Дзюба разозлился на него из-за денег
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
Уже бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об Артеме Дзюбе, сообщает YouTube-канал Василия Уткина.В источнике
Подробнее о событии
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Вячеслав Малафеев считает, что Дзюба разозлился на него из-за денег

CT news 13:04
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«Он жадный». Малафеев заявил, что Дзюба злится на него из-за денег

Soccernews.ru 13:01
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Малафеев: «Дзюба на меня разозлился, потому что не досчитался денег, он жадный»

Евро-футбол.ру 12:01
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