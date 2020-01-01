Вячеслав Малафеев считает, что Дзюба разозлился на него из-за денег

Уже бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об Артеме Дзюбе, сообщает YouTube-канал Василия Уткина. В источнике