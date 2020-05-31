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Газета.RuГазета.Ru
Малафеев объявил об уходе из «Зенита»
Радио Маяк
  • Пятый канал1:26
  • Мой Брянск0:40
Заместитель спортивного директора петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев объявил об уходе из клуба.В источнике
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Что в «Зените» сделал функционер Малафеев?

Спорт день за днем 08:09
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Малафеев – об уходе из «Зенита»: «Это не только моё желание»

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Вячеслав Малафеев заявил об уходе из «Зенита»

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