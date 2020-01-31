Вячеслав Малафеев ушел из спортивного департамента «Зенита»
Заместитель спортивного директора петербургского футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев больше не работает в спортивном департаменте, сообщили «ПД» внутренние источники. Однако гендиректор «Зенита» Александр Медведев опровергает поступившую информацию.В источнике
С чего всё начиналось
«В связи с последними новостями касательно моего ухода из футбольного клуба «Зенит» спешу сообщить, что у меня имеется действующий контракт с клубом как минимум до мая 2020 года», — написал Малафеев на своей странице в «Инстаграме».
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