Вячеслав Малафеев ушел из спортивного департамента «Зенита»

Заместитель спортивного директора петербургского футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев больше не работает в спортивном департаменте, сообщили «ПД» внутренние источники. Однако гендиректор «Зенита» Александр Медведев опровергает поступившую информацию.