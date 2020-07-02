Выход Кокорина на поле в матче против «Зенита» находится под вопросом
Уже 8 июля в Санкт-Петербурге состоится игра между командой «Сочи» и «Зенитом». Матч пройдет в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу. Выступит ли Кокорин против сине-бело-голубых — пока неясно.В источнике
С чего всё начиналось
Вопрос участия форварда "Сочи" Александра Кокорина в матче 27-го тура чемпионата России по футболу против санкт-петербургского "Зенита" остается открытым, сообщил главный тренер сочинской команды Владимир Федотов. Игра пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге.
Невские Новости вчера в 17:05
RT на русском вчера в 16:43