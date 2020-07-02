Выход Кокорина на поле в матче против «Зенита» находится под вопросом

Уже 8 июля в Санкт-Петербурге состоится игра между командой «Сочи» и «Зенитом». Матч пройдет в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу. Выступит ли Кокорин против сине-бело-голубых — пока неясно. В источнике