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Выход Кокорина на поле в матче против «Зенита» находится под вопросом
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Уже 8 июля в Санкт-Петербурге состоится игра между командой «Сочи» и «Зенитом». Матч пройдет в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу. Выступит ли Кокорин против сине-бело-голубых — пока неясно.В источнике
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С чего всё начиналось
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Федотов: участие Кокорина в матче с «Зенитом» остается под вопросом

Вопрос участия форварда "Сочи" Александра Кокорина в матче 27-го тура чемпионата России по футболу против санкт-петербургского "Зенита" остается открытым, сообщил главный тренер сочинской команды Владимир Федотов. Игра пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 15:48
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Тренер «Сочи» ответил на вопрос об участии Кокорина в матче с «Зенитом»

RT на русском вчера в 16:43
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