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«Выкладываться, спать и есть». Крыховяк — о том, как пережить сборы
Sports.ru
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал, как ему удается переносить тренировочные сборы.В источнике
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Крыховяк знает пять языков. А как у него с русским?

Спорт-Экспресс 06:10
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