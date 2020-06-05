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Темников прокомментировал свои слова о зарплатах футболистов
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После высказывания защитника "Нижнего Новгорода" об урезании зарплат футболистов ожидаемо посыпались комментарии в социальных сетях. Большинство любителей футбола нашли такое сравнение зарплат оскорбительным. 31-летний Иван Темников выступает за "Нижний Новгород" с 2019 года.В источнике
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