Темников прокомментировал свои слова о зарплатах футболистов

После высказывания защитника "Нижнего Новгорода" об урезании зарплат футболистов ожидаемо посыпались комментарии в социальных сетях. Большинство любителей футбола нашли такое сравнение зарплат оскорбительным. 31-летний Иван Темников выступает за "Нижний Новгород" с 2019 года.