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«Локомотив» ответил «Спартаку» красивым голом Ньясса
Футбол России
  • Футбол России
  • Metaratings
"Локомотив" в твиттере ответил "Спартаку" в преддверии матча 4-го тура чемпионата России. Ранее красно-белые напомнили железнодорожникам о голе Фернандо Кавенаги в 2005 году.В источнике
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«Спартак» и «Локомотив» потроллили друг друга в твиттере, вспоминая голы разных лет

Metaratings 07:57
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«Локомотив» и «Спартак» потроллили друг друга в соцсетях перед дерби

РИА Новости 07:56
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«Локомотив» ответил «Спартаку» красивым голом Ньясса

Футбол России 07:10
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