«Локомотив» ответил «Спартаку» красивым голом Ньясса

"Локомотив" в твиттере ответил "Спартаку" в преддверии матча 4-го тура чемпионата России. Ранее красно-белые напомнили железнодорожникам о голе Фернандо Кавенаги в 2005 году.