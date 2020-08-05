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WADA обеспокоено рекомендацией набсовета РУСАДА уволить Гануса
Sport24.ru
  • Известия1:02
  • РЕН ТВ0:46
«WADA обеспокоено тем, что наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям РУСАДА (Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России) рассмотреть вопрос об увольнении Юрия Гануса с должности»,— говорится в материале.В источнике
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С чего всё начиналось
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность рекомендацией набсовета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уволить своего гендиректора Юрия Гануса, сообщается на сайте WADA.
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