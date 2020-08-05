WADA крайне обеспокоено возможностью увольнения гендиректора РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) «крайне обеспокоено» рекомендацией наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) учредителям агентства уволить генерального директора организации Юрия Гануса.В источнике
С чего всё начиналось
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность рекомендацией набсовета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уволить своего гендиректора Юрия Гануса, сообщается на сайте WADA.