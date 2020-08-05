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WADA крайне обеспокоено возможностью увольнения гендиректора РУСАДА
Sport24.ru
  • Известия1:02
  • РЕН ТВ0:46
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) «крайне обеспокоено» рекомендацией наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) учредителям агентства уволить генерального директора организации Юрия Гануса.В источнике
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С чего всё начиналось
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность рекомендацией набсовета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уволить своего гендиректора Юрия Гануса, сообщается на сайте WADA.
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