WADA обеспокоено рекомендацией набсовета РУСАДА уволить Гануса
«WADA обеспокоено тем, что наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям РУСАДА (Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России) рассмотреть вопрос об увольнении Юрия Гануса с должности»,— говорится в материале.В источнике
С чего всё начиналось
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность рекомендацией набсовета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уволить своего гендиректора Юрия Гануса, сообщается на сайте WADA.