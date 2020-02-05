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WADA ответило на новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
Известия
  • РЕН ТВ0:24
  • Телеканал 360°0:22
  • Piter.tv0:46
  • Городовой1:25
WADA ответило на новости об отстранении российской сборной на чемпионате мира по футболу в 2022 году. В том случае, если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия РУСАДА спортсмены из России смогут выступить только в нейтральном статусе.В источнике
С чего всё начиналось
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В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

"Как было подтверждено решением исполнительного комитета WADA от 9 декабря 2019 года, чемпионат мира по футболу 2022 года входит в число крупных международных соревнований, на которых спортсмены из России смогут выступать только в нейтральном статусе, без национального флага и гимна, если Спортивный арбитражный суд подтвердит предложенные меры", - сообщили РИА Новости в WADA.
РИА Новости вчера в 14:32
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Национальная служба новостей 08:38
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