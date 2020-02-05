В WADA прокомментировали информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) дали ответ на информацию о недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу в 2022 году. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости. По версии WADA, все зависит от Спортивного арбитражного суда (CAS).В источнике
С чего всё начиналось
"Как было подтверждено решением исполнительного комитета WADA от 9 декабря 2019 года, чемпионат мира по футболу 2022 года входит в число крупных международных соревнований, на которых спортсмены из России смогут выступать только в нейтральном статусе, без национального флага и гимна, если Спортивный арбитражный суд подтвердит предложенные меры", - сообщили РИА Новости в WADA.
RT на русском вчера в 16:03