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В WADA прокомментировали информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Комсомольская правда
  • РЕН ТВ0:24
  • Телеканал 360°0:22
  • Piter.tv0:46
  • Городовой1:25
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) дали ответ на информацию о недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу в 2022 году. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости. По версии WADA, все зависит от Спортивного арбитражного суда (CAS).В источнике
С чего всё начиналось
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В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

"Как было подтверждено решением исполнительного комитета WADA от 9 декабря 2019 года, чемпионат мира по футболу 2022 года входит в число крупных международных соревнований, на которых спортсмены из России смогут выступать только в нейтральном статусе, без национального флага и гимна, если Спортивный арбитражный суд подтвердит предложенные меры", - сообщили РИА Новости в WADA.
РИА Новости вчера в 14:32
Подробнее о событии
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В WADA прокомментировали информацию о недопуске сборной России на ЧМ-2022 по футболу

RT на русском вчера в 16:03
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В WADA ответили на информацию об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Lenta.ru вчера в 15:29
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WADA назвало условия недопуска сборной России на ЧМ-2022 по футболу

Известия вчера в 15:26
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