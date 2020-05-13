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Деловое.ТВДеловое.ТВ
WADA увеличило число допинговых дел российских спортсменов
Матч ТВ
  • Известия0:39
  • Деловое.ТВ0:46
  • Москва 240:11
Стало известно о новых результатах повторного расследования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, WADA) в отношении допинг-проб из московской лаборатории. Раскрыты еще четыре случая манипуляции данными – так количество дел в адрес российских спортсменов увеличилось до 61.В источнике
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С чего всё начиналось
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам прошедшего в пятницу заседания исполнительного комитета сообщило на официальном сайте об обнаружении новых случаев манипуляций данными в Московской лаборатории.
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