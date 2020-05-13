WADA увеличило число допинговых дел российских спортсменов

Стало известно о новых результатах повторного расследования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, WADA) в отношении допинг-проб из московской лаборатории. Раскрыты еще четыре случая манипуляции данными – так количество дел в адрес российских спортсменов увеличилось до 61.