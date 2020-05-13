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WADA увеличило до 61 число допинговых дел российских спортсменов
Матч ТВ
  • Известия0:39
  • Деловое.ТВ0:46
  • Москва 240:11
После повторного анализа проб удалось обнаружить еще четыре подозрительных случая. Об этом сообщается на сайте ВАДА. Таким образом, общее число допинговых дел российских спортсменов выросло до 61.В источнике
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С чего всё начиналось
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам прошедшего в пятницу заседания исполнительного комитета сообщило на официальном сайте об обнаружении новых случаев манипуляций данными в Московской лаборатории.
РБК вчера в 14:29
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ВАДА обнаружило в пробах из Московской лаборатории ещё 4 подозрительных случая

Чемпионат вчера в 14:33
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WADA обнаружило еще 4 положительных допинг-пробы российских спортсменов

Sport24.ru вчера в 14:38 
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В ВАДА уверены, что решение по санкциям к России будет принято до начала Олимпиады

Спорт-Экспресс вчера в 14:27
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