WADA увеличило до 61 число допинговых дел российских спортсменов

После повторного анализа проб удалось обнаружить еще четыре подозрительных случая. Об этом сообщается на сайте ВАДА. Таким образом, общее число допинговых дел российских спортсменов выросло до 61.