WADA увеличило до 61 число допинговых дел российских спортсменов
После повторного анализа проб удалось обнаружить еще четыре подозрительных случая. Об этом сообщается на сайте ВАДА. Таким образом, общее число допинговых дел российских спортсменов выросло до 61.В источнике
С чего всё начиналось
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам прошедшего в пятницу заседания исполнительного комитета сообщило на официальном сайте об обнаружении новых случаев манипуляций данными в Московской лаборатории.