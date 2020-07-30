Андерсен: Матыцин заверил, что штраф ВФЛА будет выплачен до 15 августа
Министр спорта РФ Олег Матыцин заверил, что штраф, наложенный Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), будет выплачен до 15 августа текущего года, заявил глава рабочей группы World Atheltics Руне Андерсен.В источнике
С чего всё начиналось
«Совет World Athletics принял сегодня решение исключить ВФЛА из числа членов World Athletics, если она не выплатит 5 миллиона долларов штрафа и 1,31 миллиона долларов расходов до 15 августа», - говорится в сообщении.