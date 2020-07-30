НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Андерсен: Матыцин заверил, что штраф ВФЛА будет выплачен до 15 августа
BFM.ru
  • BFM.ru
  • URA.Ru
  • РЕН ТВ
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • ТК Звезда
  • Советский спорт
  • Интерфакс - Россия
  • Sport24.ru
  • Спорт день за днем
  • Спорт-Экспресс
  • Радио Маяк
  • Life.ru
  • Аргументы и Факты
  • РБК спорт
  • РБК
  • Матч ТВ
  • Общественная служба новостей
  • Sputnik Беларусь
  • Известия
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Комсомольская правда
Министр спорта РФ Олег Матыцин заверил, что штраф, наложенный Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), будет выплачен до 15 августа текущего года, заявил глава рабочей группы World Atheltics Руне Андерсен.В источнике
21
С чего всё начиналось
«Совет World Athletics принял сегодня решение исключить ВФЛА из числа членов World Athletics, если она не выплатит 5 миллиона долларов штрафа и 1,31 миллиона долларов расходов до 15 августа», - говорится в сообщении.
Ридус 12:00
Подробнее о событии
alt

Матыцин гарантировал World Athletics выплату задолженности ВФЛА

Матч ТВ 13:07
alt

Станислав Поздняков: «Решение совета World Athletics — возможность формирования отправной точки для возобновления переговоров»

Спорт-Экспресс 14:15
alt

«Это секрет». Матыцин не стал раскрывать источник средств для выплаты штрафа ВФЛА

Чемпионат 14:04
реклама
Главное
Новости