Андерсен: Матыцин заверил, что штраф ВФЛА будет выплачен до 15 августа

Министр спорта РФ Олег Матыцин заверил, что штраф, наложенный Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), будет выплачен до 15 августа текущего года, заявил глава рабочей группы World Atheltics Руне Андерсен. В источнике