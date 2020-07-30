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Газета.RuГазета.Ru
World Athletics исключит ВФЛА в случае невыплаты штрафа до 15 августа
BFM.ru
  • Телеканал Санкт-Петербург1:00
Совет World Athletics принял решение лишить членства Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Фатальное для отечественного ведомства событие произойдет, если оно не выплатит $6,31 млн штрафа до 15 августа. Ясности вокруг будущего отечественной легкой атлетики стало больше.В источнике
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С чего всё начиналось
За последние пять лет мы увидели очень мало изменений с точки зрения улучшения культуры российской лёгкой атлетики, — с разочарованием констатировал Андерсен.
News.ru 17:00
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