World Athletics исключит ВФЛА в случае невыплаты штрафа до 15 августа

Совет World Athletics принял решение лишить членства Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Фатальное для отечественного ведомства событие произойдет, если оно не выплатит $6,31 млн штрафа до 15 августа. Ясности вокруг будущего отечественной легкой атлетики стало больше.