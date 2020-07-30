World Athletics исключит ВФЛА в случае невыплаты штрафа до 15 августа
Совет World Athletics принял решение лишить членства Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Фатальное для отечественного ведомства событие произойдет, если оно не выплатит $6,31 млн штрафа до 15 августа. Ясности вокруг будущего отечественной легкой атлетики стало больше.В источнике
С чего всё начиналось
За последние пять лет мы увидели очень мало изменений с точки зрения улучшения культуры российской лёгкой атлетики, — с разочарованием констатировал Андерсен.