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Whoscored составил символическую сборную лучших трансферов сезона
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Статистический портал Whoscored определил символическую сборную из лучших трансферов прошедшего сезона пяти лучших европейских чемпионатов.В источнике
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Определена сборная лучших трансферов сезона в европейских чемпионатах

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Whoscored составил символическую сборную лучших трансферов сезона

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Ибрагимович и Холанн - в символической сборной лучших трансферов сезона

Евро-футбол.ру 01:45
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