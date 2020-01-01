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Я дожил до чемпионства «Ливерпуля». АААААААААААА!
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В октябре 2015-го Юрген Клопп приземлился в аэропорту Джона Леннона, чтобы в первый же день подорвать город харизмой и придумать себе кличку "Нормальный".В источнике
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