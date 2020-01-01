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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Я не умею работать вполсилы». Талалаев — о причинах ухода из «Химок»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о причинах ухода из «Химок». Специалист тренировал подмосковный клуб с апреля 2019 года по 23 января 2020-го.В источнике
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Андрей Талалаев: «Сказал, что „Крылья“ не будут последними, и они ими не стали»

Спорт-Экспресс 17:41
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