«Я не умею работать вполсилы». Талалаев — о причинах ухода из «Химок»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о причинах ухода из «Химок». Специалист тренировал подмосковный клуб с апреля 2019 года по 23 января 2020-го. В источнике