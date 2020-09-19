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Футболист ЦСКА Бийол перешел в «Ганновер» на правах аренды
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Полузащитник российского футбольного клуба ЦСКА Яка Бийол перешел в германский "Ганновер" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.В источнике
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