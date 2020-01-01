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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Янчик назвал свою зарплату в ЦСКА
Спорт-Экспресс
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Бывший нападающий ЦСКА Давид Янчик в интервью «СЭ» рассказал, сколько зарабатывал в 2007 году после перехода в армейский клуб из «Легии».В источнике
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Янчик: «В ЦСКА платили крупные премии за победы над „Спартаком“ и „Зенитом“»

Sport.ru 17:59
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Давид Янчик: «После дерби со „Спартаком“ Вагнера сослали в дубль, так как он не подал мне руку»

Спорт-Экспресс 18:30
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