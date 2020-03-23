NewsServicesБудьте в ПлюсеSign upLoginГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБой Нурмагомедова и Фергюсона состоится без зрителейПредставитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020Сезон НХЛ может быть доигран при пустых трибунах«Локомотив» может возглавить наставник «Олимпиакоса»УЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыГазета.RuЯновский: Чалов не соответствует уровню «Кристал Пэлас»Футбол России5Футбол РоссииRT на русскомMetaratingsSports.ruBookmaker-ratings.ruЭкс-игрок сборной России Игорь Яновский прокомментировал игру форварда ЦСКА Федора Чалова, передает Team Russia.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Яновский об игре ЦСКА: «Ребята стараются, но сзади детский сад. Грустное зрелище»Sports.ru вчера в 16:15Яновский: куда Чалову в «Кристал Пэлас», если он в России не забиваетRT на русском вчера в 14:23Бывший полузащитник ЦСКА назвал Чалова «вообще никаким»ProstoProSport вчера в 13:15 рекламаГлавноеБой Нурмагомедова и Фергюсона состоится без зрителейПредставитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020Сезон НХЛ может быть доигран при пустых трибунах«Локомотив» может возглавить наставник «Олимпиакоса»УЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыНовости