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Газета.RuГазета.Ru
Яновский: Чалов не соответствует уровню «Кристал Пэлас»
Футбол России
  • Футбол России
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Экс-игрок сборной России Игорь Яновский прокомментировал игру форварда ЦСКА Федора Чалова, передает Team Russia.В источнике
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Яновский об игре ЦСКА: «Ребята стараются, но сзади детский сад. Грустное зрелище»

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