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Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Халлом» в Кубке Лиги
Telegraf.com.ua
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В рамках третьего раунда Кубка лиги "Вест Хэм" в родных стенах разгромил "Халл Сити". Встреча завершилась со счетом 5:1.В источнике
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Дубль и две голевые передачи Ярмоленко помогли «Вест Хэму» разгромить «Халл» в Кубке лиги

Чемпионат вчера в 16:35
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«Вест Бромвич» с Ивановичем выбыл из Кубка лиги, 2+2 Ярмоленко принесли «Вест Хэму» победу над «Халл Сити»

Sport24.ru вчера в 16:34 
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«Вест Хэм» разгромил «Халл Сити» в Кубке английской лиги

РИА Новости вчера в 16:31
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