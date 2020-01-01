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Яровинский оценил возможности Вагнера Лава
Kazanfirst.ru
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Напомним, Вагнер Лав длительное время являлся основным нападающим ЦСКА. Клуб и болельщики ценят его неоценимый вклад в завоевании Кубка УЕФА.В источнике
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