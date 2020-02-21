Драка в «Витессе», Слуцкий и Лопырева, трансферы «Рубина»: куча историй от Олега Яровинского. Олег Яровинский занимался селекцией ЦСКА с 2014 по 2017 год. Затем уехал вместе с Леонидом Слуцким в «Халл», потом – в «Витесс», а теперь – в «Рубин».