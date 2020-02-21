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Яровинский рассказал, почему Комличенко не перешёл в «Рубин»
Футбол России
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  • RT на русском
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский объяснил, почему нападающий сборной России Николай Комличенко не перебрался в казанский клуб из «Млада-Болеслава» в зимнее трансферное окно. 24-летнего футболиста в итоге приобрело московское «Динамо».В источнике
С чего всё начиналось
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«Договорились, что Слуцкий побреется налысо». Интервью со спортивным директором «Рубина»

Драка в «Витессе», Слуцкий и Лопырева, трансферы «Рубина»: куча историй от Олега Яровинского. Олег Яровинский занимался селекцией ЦСКА с 2014 по 2017 год. Затем уехал вместе с Леонидом Слуцким в «Халл», потом – в «Витесс», а теперь – в «Рубин».
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