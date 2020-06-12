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Яя Туре о расизме: «Африканское сообщество уже натерпелось»
Metaratings
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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре высказался относительно расизма.В источнике
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«Африканское сообщество уже натерпелось». Туре - о расизме

Футбол России 02:18
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Туре высказался о расизме, заявив о негативном отношении к африканцам

Metaratings 02:35
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Туре — о расизме: «Изо дня в день оскорбления или просто негативное отношение»

Sport24.ru 00:43 
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