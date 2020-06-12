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Яя Туре о расизме: «Африканское сообщество уже натерпелось»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Газета.Ru
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре высказался относительно расизма.В источнике
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Яя Туре о расизме: африканское сообщество уже натерпелось

Vprognoze.ru 22:10
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Яя Туре: африканское сообщество уже натерпелось

Газета.Ru 19:38
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Яя Туре о расизме: «Африканское сообщество уже натерпелось»

Sports.ru 17:23
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