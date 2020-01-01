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Яя Туре о расизме: «Африканское сообщество уже натерпелось»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре высказался относительно расизма.В источнике
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Яя Туре о расизме: «Африканское сообщество уже натерпелось»

Sports.ru 17:23
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Туре считает, что каждый африканец в метро сталкивается с расизмом

Metaratings 17:16
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Туре: африканское сообщество уже натерпелось, день ото дня какие-то расистские оскорбления

Чемпионат 16:59
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