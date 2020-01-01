Юран: «„Химки“ могут прекратить своё существование»
В субботу, 23-го мая, стало известно, что футбольный клуб "Химки" может прекратить своё существование. Об этом рассказал действующий наставник клуба Сергей Юран.В источнике
С чего всё начиналось
Плюс новые владельцы хотят получить в бесплатное пользование спортивную инфраструктуру. Думаю, что губернатор не в курсе сложившейся ситуации. А сейчас болельщик, который приходил на трибуны, выйдет из карантина, а «Химок» уже и нет, — заявил Юран в эфире «Все на Матч!».