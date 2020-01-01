Юран: «Химки» могут прекратить своё существование
Сразу становится ясно: «Химки» могут прекратить своё существование, а частный клуб переедет на наше место и будет называться «Родина». Новые владельцы также хотят получить в бесплатное пользование спортивную инфраструктуру. Думаю, губернатор не в курсе сложившейся ситуации.В источнике
С чего всё начиналось
Плюс новые владельцы хотят получить в бесплатное пользование спортивную инфраструктуру. Думаю, что губернатор не в курсе сложившейся ситуации. А сейчас болельщик, который приходил на трибуны, выйдет из карантина, а «Химок» уже и нет, — заявил Юран в эфире «Все на Матч!».