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Юран: «Химки» могут прекратить своё существование
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Сразу становится ясно: «Химки» могут прекратить своё существование, а частный клуб переедет на наше место и будет называться «Родина». Новые владельцы также хотят получить в бесплатное пользование спортивную инфраструктуру. Думаю, губернатор не в курсе сложившейся ситуации.В источнике
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С чего всё начиналось
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Сергей Юран: «Требования Ломакина? Здесь же сразу становится ясно — „Химки“ могут прекратить свое существование»

Плюс новые владельцы хотят получить в бесплатное пользование спортивную инфраструктуру. Думаю, что губернатор не в курсе сложившейся ситуации. А сейчас болельщик, который приходил на трибуны, выйдет из карантина, а «Химок» уже и нет, — заявил Юран в эфире «Все на Матч!».
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Юран: «„Химки“ могут прекратить своё существование»

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Сергей Юран: болельщик выйдет из карантина, а «Химок» уже нет

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