Юран: «Пусть Губерниев решает, где быть „Зениту“, а не „Химкам“»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил комментатору Дмитрию Губерниеву. Последний накануне высказался о том, что «Химки» не должны трогать областной и городской бюджеты в случае выхода в Премьер-лигу, а полагаться на спонсоров.