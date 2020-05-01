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Юран: «Пусть Губерниев решает, где быть „Зениту“, а не „Химкам“»
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил комментатору Дмитрию Губерниеву. Последний накануне высказался о том, что «Химки» не должны трогать областной и городской бюджеты в случае выхода в Премьер-лигу, а полагаться на спонсоров.В источнике
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Губерниев на выборах президента возьмет Юрана в свой штаб

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