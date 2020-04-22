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Газета.RuГазета.Ru
Юран: для меня до сих пор феномен Карреры остается загадкой
Газета.Ru
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Экс-игрок сборной России Сергей Юран высказался о бывшем тренере московского "Спартака" Массимо Каррере, передает News.ru.В источнике
Подробнее о событии
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Юран: для меня до сих пор феномен Карреры остается загадкой

Газета.Ru 10:16
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Вклад Романцева в «Спартак» намного значительнее, чем Массимо Карреры

News.ru 09:45
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