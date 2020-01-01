Юран назвал пенальти «Зенита» в финале Кубка России сомнительным
Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался по поводу финального матча Кубка России против «Зенита». Слова Юрана приводит портал Sports.ru. По мнению Юрана, план на игру сработал и «Химкам» немного не хватило для победы.В источнике Сейчас посмотрел пенальти, комментарий судьи Игоря Федотова. Это ключевой момент, на кону стоит Кубок России. Ребята обращались посмотреть VAR. Почему-то не смотрели. У меня пенальти вызывает сомнения. Федотов — не игрок, не тренер, наверное, он разбирается.Бомбардир.ру13:57