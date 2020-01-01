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Юран назвал пенальти «Зенита» в финале Кубка России сомнительным
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался по поводу финального матча Кубка России против «Зенита». Слова Юрана приводит портал Sports.ru. По мнению Юрана, план на игру сработал и «Химкам» немного не хватило для победы.В источнике
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Сергей Юран
футболист
Сейчас посмотрел пенальти, комментарий судьи Игоря Федотова. Это ключевой момент, на кону стоит Кубок России. Ребята обращались посмотреть VAR. Почему-то не смотрели. У меня пенальти вызывает сомнения. Федотов — не игрок, не тренер, наверное, он разбирается.Бомбардир.ру13:57
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